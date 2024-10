Für kommenden Sonntag, 20. Oktober, lädt die Bergbauerlebniswelt Imsbach zum Saisonabschluss ein. Dann haben Besucher zum letzten Mal für dieses Jahr Gelegenheit, untertage eine Reise durch die jahrhundertelange Bergbaugeschichte zu unternehmen oder die Welt der Mineralien zu bestaunen.

Dazu wird das rund 250 Jahre alte Besucherbergwerk Grube Maria noch einmal von 11 bis 17 Uhr illuminiert. Eine Besonderheit sind die beiden übereinander liegenden „Stollensohlen“, die durch einen 15 Meter hohen Schacht miteinander verbunden sind. Über diesen ist es möglich, den Berg in seiner gesamten Länge zu durchqueren. Reservierungen für Grubenführungen sind unter Telefon 06302 60261 möglich.

Bergbaumuseum und Grubenhütte geöffnet

Bereits ausgebucht ist das Familien-Mitmach-Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“ (für Kinder ab fünf Jahren), das aber im kommenden Jahr – die neue Saison startet im April – wieder angeboten wird. Von 13 bis 17 Uhr hat am Sonntag das Pfälzische Bergbaumuseum in der Imsbacher Ortsmitte geöffnet. Im ersten Obergeschoss ist die Sonderausstellung „Terra Crystallum“ zu sehen. Hier erhält der Besucher einen Überblick über einzigartige Mineralien aus der ganzen Welt, zudem gibt es im Museum zahlreiche Infos zum Bergbau in der Pfalz.

Zum Besuch lädt ferner die Grubenhütte im Langental ein. Dort bietet der Förderverein der Ortsgemeinde Imsbach Speisen und Getränke an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bew-imsbach.de.