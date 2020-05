In der Zeit von Samstagabend 18 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, kam es laut Mitteilung der Polizei in einer Schrebergartenanlage in der Neumayerstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten dort den Zaun eines Gartengrundstücks.

Bereits ein Wochenende zuvor, in der Zeit vom 15. Mai, 18 Uhr, bis zum 18. Mai, 8 Uhr, wurden laut Polizei in der Neuen Allee zwei Laternen beschädigt. Die Lampengläser und die Leuchtmittel wurden zerschlagen. Zeugen, die Hinweise zu einer der beiden Taten geben können, werden gebeten, sich unter 06352 911-100 zu melden.