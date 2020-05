In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen beschädigte laut Mitteilung der Polizei ein unbekannter Täter in der Wilhelmstraße einen geparkten PKW. An dem blauen VW Golf mit KIB-Kennzeichen wurden die Seitenscheibe hinten rechts eingeschlagen und beide Türen der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Entwendet wurde nach Polizeiangaben nichts. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Beamten derzeit von einer Sachbeschädigung aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.