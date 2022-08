Am Dienstagabend kam es in der Marnheimer Straße in Kirchheimbolanden zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter schlug hierbei mit einem Gegenstand auf die Heckscheibe des Fahrzeugs wodurch diese beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-100 entgegen.