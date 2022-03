Die Elternausschüsse der drei Kindergärten aus Rockenhausen haben sich erneut für einen wohltätigen Zweck zusammen getan. Sie bieten am Freitag, 18. März, von 9 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem Wochenmarkt in Rockenhausen Kuchen, Muffins und frische Waffeln gegen eine Spende für Geflüchtete der Ukraine an. Das Geld wird in der Region direkt an Betroffene gespendet.