Der RV Bolanden ist am Samstag Ausrichter eines Doppelspieltages. Sowohl die U17 spielt ihren finalen Durchgang der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in der Halle im Goschental, als auch die drei RVB-Oberliga-Teams. Sie bestreiten ihren zweiten Spieltag.

Ab 14 Uhr starten Erik Schlich und Luis Grieß beim Finale der U17-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Aktuell teilt sich der RVB-Nachwuchs den ersten Platz mit Worms I. Nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses stehen sie auf Rang zwei. Das soll sich jetzt zu Hause ändern.

Ab 17 Uhr startet dann der zweite Spieltag der Radball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland. Bolanden II mit William Born und Christian Ochßner trifft in der ersten Partie des Tages auf die Routiniers von Bolanden III (Jürgen Brach/Markus Hack). Bolanden IV mit Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt wird versuchen, an die starke Auftaktleistung anzuknüpfen. Aktuell ist das Team mit drei Siegen bei nur einer Niederlage das bestplatzierte RVB-Duo in der Oberliga. Zu Gast sind am Samstag zudem die Teams von Mainz-Hechtsheim II, III und U19.

Die Spiele finden unter Einhaltung der 2G-plus-Regel statt. Jeder Besucher über zwölf Jahre benötigt neben einer vollständigen Impfung einen tagesaktuellen negativen Test beim Betreten der Halle.