Zwei Radball-Mannschaften des RV Bolanden haben beim Bergstadtpokal, einem Einladungsturnier im sächsischen Freiberg, abgeräumt. Die vorderen Plätze machten sie unter sich aus.

Noah Gehrhardt und Peter Sziedat spielten bereits zum zweiten Mal gemeinsam beim Turnier in Sziedats ehemaliger Heimat. Patrick Mergel wollte an der Seite von Markus Hack das Turnier nutzen, um nach langer Zwangspause Spielpraxis zu sammeln und an der Fitness zu arbeiten.

Gleich im ersten Match standen sich beide Teams des RVB gegenüber und Bolanden I (Gehrhardt/Sziedat) kam nicht in die Partie. Schnell lag die Zweite in Führung und konnte diese bis zum Schluss auf 1:4 ausbauen. Im Anschluss daran fanden Gehrhardt und Sziedat jedoch ihre Form und gewannen gegen Lippersdorf I (9:1), Fraureuth (6:1) und Freiberg II (5:2). Gegen die mitfavorisierten Gastgeber Freiberg I gab es aufgrund einer verschlafenen ersten Halbzeit eine 4:5-Niederlage. Auch Bolanden II (Hack/Mergel) siegte nach dem starken Auftakt weiter gegen Fraureuth (7:1) und Freiberg II (8:6), verlor aber gegen Lippersdorf I (1:2) und Lippersdorf II (2:3).

Durch einen Ausrutscher von Freiberg I gegen Lippersdorf I (3:4) stellten die RVB-Teams in den letzten beiden Spielen das Klassement auf den Kopf. Noah Gehrhardt und Peter Sziedat spielten in ihrer letzten Partie gegen Lippersdorf II frei auf und gewannen 7:0. Markus Hack und Patrick Mergel besiegten dann Gastgeber Freiberg I mit 5:1.

Am Ende waren vier der sieben Mannschaften mit zwölf Zählern punktgleich. Durch das bessere Torverhältnis wurde Bolanden I Erster, gefolgt von Bolanden II und Freiberg I.

Am 26. November gibt es zum zweiten Mal den „Bolander Weinpreis“, ein Einladungsturnier für Oberliga- und Bundesligaspieler.