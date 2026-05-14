Die Radrennsportler des Radfahrer-Vereins Bolanden waren zuletzt doppelt im Einsatz. Bei den U11-Landesmeisterschaften und bei einem Klassiker.

In Offenbach an der Queich standen die U11-Landesmeisterschaften an. Diese wurden im Rahmen des „Großen Preises der Sparkasse Südpfalz“ auf einem Acht-Kilometer-Rundkurs ausgetragen. Für den Radfahrer-Vereins Bolanden ging Valentin Rieser an den Start. Er präsentierte sich in seiner ersten Saison sehr gut und konnte im 16-köpfigen Starterfeld, nachdem er zwischenzeitlich abreißen lassen musste, letztendlich einen guten zehnten Platz einfahren. Zunächst blieb das Fahrerfeld lang recht geschlossen bevor in den letzten beiden Kilometern dann böiger Gegenwind zum Zerreißen des Feldes führte.

Am gleichen Tag waren zwei Sportler in blau-weiß beim hessischen Radklassiker Frankfurt-Eschborn aktiv: Constantin La Cava und Raphael Ollig. Bei bestem Wetter fand der Süwag Energie Nachwuchs-Cup der Altersklassen U11 bis U17 statt. Beide RVB-Fahrer kannten das Rennen schon vom letzten Jahr und waren von der Rennatmosphäre so begeistert, dass sie auch dieses Mal wieder dabei sein wollten.

Einige Stürze

Das Rennen in der U13-Altersklasse mit 28 gemeldeten Fahrern ging über drei Runden mit je 6,6 Kilometern. Nach der ersten Runde war das komplette Feld noch geschlossen, doch in der Folge kam es zu mehreren Stürzen. Constantin La Cava wurde durch einen Sturz vor ihm ausgebremst und verletzte sich dabei ebenfalls leicht. Mit großem Kampfgeist fuhr er weiter und beendete das Rennen als 15.

In der U15-Klasse gingen 40 Fahrer in ihr Rennen über gesamt sechs Runden und somit eine Distanz von 39,6 Kilometern. Raphael Ollig konnte anfangs noch im Hauptfeld mitfahren, wurde aber im Laufe des Rennens dreimal durch Stürze anderer Fahrer beeinträchtigt. Es gelang ihm zum Glück, jedes Mal den eigenen Sturz noch zu verhindern, doch das Abbremsen und wieder Heranfahren ans Feld kosteten ihn viel Kraft. Dadurch musste Raphael Ollig letztlich den Anschluss an die Spitzengruppe abreißen lassen. Er fand sich schließlich in einer Dreier-Verfolgergruppe wieder und beendete das Rennen auf Rang 24.