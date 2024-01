An diesem Sonntag starten die Kunstradsportler des Radfahrer-Vereins Bolanden mit der Bezirksmeisterschaft in die neue Saison. Mit Heimrecht in der Turnhalle „Im Goschental“ beginnen die Bolandener im Starterfeld des Bezirks Nordpfalz ab 10 Uhr.

Im Anschluss wird ab 13 Uhr, wie im vergangenen Jahr, die Bezirksmeisterschaft des Bezirks Vorderpfalz ebenfalls in Bolanden durchgeführt. Die Zuschauer und Gäste können sich also auf einen langen Tag mit sportlichen Darbietungen freuen.

Die elf Kunstradsportlerinnen des RV Bolanden gehen in den Altersklassen Schülerinnen U11, U13, U15, U19 und Elite in den ersten Wettkampf der Saison und hoffen zum Saisonauftakt ihren Trainingsfleiß in Punkte und gute Platzierungen umsetzen zu können.