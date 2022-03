Der RV Bolanden setzte sich am Heimspieltag in der Radball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland mit seinen drei Teams gegen alle gegnerischen Mannschaften durch. Für Bolanden IV gab es im Aufeinandertreffen mit der Zweiten eine heftige Niederlage.

Gleich im ersten Spiel des Tages standen sich Bolanden II und Bolanden IV gegenüber. Die Vierte (Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt) wollte den dritten Tabellenplatz festigen. Für Bolanden II spielten Matthias Mergel und Christian Ochßner. In der Partie ging es hin und her. Durch einige technische Fehler in der Abwehr ging die Zweite recht deutlich in Führung. Erst beim Stand von 7:0 kam die Vierte besser zurecht und erzielte noch zwei Treffer.

Bolanden III mit Jürgen Brach und Markus Hack kam im ersten Spiel gegen Selzen bereits nach fünf Sekunden zum 1:0. Das Spiel endete mit einem 8:1-Heimsieg. Und auch Bolanden II hatte mit Selzen wenig Mühe und siegte klar mit 8:3. Einzig Gehrhardt/Gebhardt taten sich schwerer. Sie fuhren zu Beginn gar einem Rückstand hinterher. Beide blieben jedoch ruhig und glichen mit einem verwandelten Eckball aus, erzielten später die Führung. Den 3:1-Endstand stellte Sebastian Gebhardt nach einer Vielzahl ungenutzter Möglichkeiten auf beiden Seiten mit einem platzierten Schuss allein vor dem gegnerischen Torsteher her.

Bolanden IV schielt auf Rang zwei

Keine Mühe hatten die Bolandener Mannschaften mit dem punktlosen Tabellen-Schlusslicht aus Gau-Algesheim. Bolanden IV siegte 8:0, Bolanden III 6:2 und Bolanden II kampflos nach Verletzung 5:0. Da Altenkessel nicht antrat, wanderten jeweils weitere drei Punkte auf das Konto der RVB-Mannschaften.

Nach der nun abgeschlossenen Hinrunde steht Bolanden IV weiter auf Platz drei. Nur zwei Punkte trennen Gebhardt/Gehrhardt vom Silber-Rang, der zu den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga berechtigt. Bolanden II und Bolanden III verlassen die Abstiegsregion und springen auf Rang fünf und sechs von zwölf Teams.