Das Radball-Duo des Radfahrer-Vereins Bolanden kann sich zum Saisonauftakt in der Zweiten Radball Bundesliga nicht belohnen. Trotz eines starken Defensivverhaltens und viel Ehrgeiz in der Weihnachtspause konnten in Darmstadt keine Punkte eingefahren werden.

Peter Sziedat und Ersatzspieler Noah Gehrhardt hatten sich in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen ersten Spieltag vorbereitet und jede Gelegenheit genutzt, um Spielpraxis zu sammeln. Durch die langwierige Verletzung von Stammtorwart Patrick Mergel war klar, dass die beiden zum Saisonstart in dieser Konstellation antreten würden. Neben diversen Turnieren wurden auch Sondertrainingseinheiten zum Beispiel in Darmstadt absolviert. Und die Bemühungen fruchteten – allerdings nur im Abwehrverhalten.

Gegen Naurod II lagen Sziedat/Gehrhardt am vergangenen Samstag zur Halbzeit mit 0:2 hinten, konnten im zweiten Durchgang aber spielerisch eine Schippe drauflegen. Mit dem gut herausgespielten Anschlusstreffer wuchs die Hoffnung, welche jedoch durch den schnellen Gegentreffer zum 1:3 wieder zunichte gemacht wurde. Nach einem weiteren Eckballtor für Naurod spielten die Hessen den 4:1-Sieg über die Zeit.

Frei vorm leeren Tor

Furios begann die Begegnung des RVB gegen Ginsheim II, als nach fünf Sekunden Spielzeit Sziedat frei vorm leeren Tor stand, den Ball jedoch knapp vorbei schob. Noah Gehrhardt machte es besser und besorgte die 1:0-Führung. Bis zur Pause kämpfte sich Ginsheim II auf 1:1 heran. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wollte das RVB-Duo zu schnell die Entscheidung erzwingen, und die Gegner konnten auf 3:1 davonziehen. Dann stand wiederum Sziedat frei vorm gegnerischen Torwart und platzierte den Schuss nicht genau genug. Der gefangene Ball wurde per Dropkick von Ginsheim II zum 4:1 verwandelt. Gehrhardt konnte kurz vor Ende der Partie mit einem Freistoß noch das 2:4 markieren.

Ein enges Spiel

Auch gegen die Aufstiegskandidaten von Darmstadt konnten Sziedat/Gehrhardt in der Abwehr gut dagegenhalten und ließen wenige Situationen für die Hausherren zu. Diese aber nutzte Darmstadt konsequent zur 2:0-Führung. Aber auch Bolanden konnte sich mit schnellem Angriffsspiel Chancen erspielen und kam zur Pause noch zum Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Teams ein enges Spiel mit wenig Aktionen aus dem Spiel heraus. Jedoch nutzten die Hausherren ihre zwei Standardsituationen (Strafstoß und Eckball) mit extrem platzierten Treffern zum 4:1-Endstand.

„Ohne eigene Treffer wird es schwer“

„Hier war heute mehr drin“, waren sich die Bolandener einig. „Man sieht, dass wir viel an uns gearbeitet und uns in der Abwehr wie auch im Angriffsspiel wesentlich verbessert haben. Jedoch müssen wir die Angriffe auch bis zum Treffer konsequent umsetzen. Ohne eigene Treffer wird es schwer in einem solchen Starterfeld“, so Sziedat etwas niedergeschlagen.

Ohne Punkte liegt das RVB-Duo auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Staffel Mitte unter den zwölf Mannschaften. Nun heißt es, weiter an sich zu arbeiten. „Wir sind auf einem guten Weg, aber müssen unseren Abschluss verbessern“, fassten Sziedat und Gehrhardt auf der Rückfahrt zusammen. Zeit bleibt den beiden bis zum 2. März, dann findet in Kemnat der zweite Spieltag statt.