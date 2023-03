Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zweitliga-Radballer des RV Bolanden sind am Samstag in Darmstadt beim dritten und letzten Spieltag der Hinrunde in fünf Partien gefordert.

Patrick Mergel und Peter Sziedat bekommen es mit den Mannschaften aus Worfelden (Tabellenplatz 3), Ginsheim II (6.), Krofdorf II (4.) und III (verlustpunktfreier Tabellenführer) sowie Iserlohn II (9.) zu