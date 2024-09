Am diesem Samstag endet endgültig die Radball-Oberliga-Saison in Rheinland-Pfalz. Beim Pokal-Spieltag werden Sebastian Gebhardt und Peter Sziedat wieder einmal gemeinsam für den Radfahrer-Verein Bolanden auf Torejagd gehen.

Los geht es für das RVB-Duo Sebastian Gebhardt und Peter Sziedat um 13 Uhr in Mainz-Hechtsheim. Als Gegner warten in der Gruppenphase Klein-Winternheim und Mainz-Ebersheim II. Im Anschluss geht es in der Finalrunde dann um die Wurst. Der Gewinner dieses Turniers wird Rheinland-Pfalz beim Deutschlandpokal vertreten.

Am Sonntag starten die Kunstradsportler des RVB bereits in die nächste Saison. Sie sind zu Gast beim 7. Lothar Backes Gedächtnisturnier in Saarbrücken-Altenkessel. Die fünf Bolandener Kunstradsportlerinnen Lilli Geißler, Jasmin Haas, Eliana Lenhard, Lea Baum und Sabine Lickes gehen in den Altersklassen Schülerinnen U11, U13, U19 und Elite zur Saisonvorbereitung in den ersten Wettkampf nach der Sommerpause und hoffen auf gute Platzierungen.