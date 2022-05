Mit einer starken Leistung krönten die Radballer des RV Bolanden beim letzten Oberliga-Spieltag in Selzen ihre Saison. Die „Vierte“ schaffte es sogar noch den Vizemeister-Titel nach Bolanden zu holen. Somit haben sich Sebastian Gebhardt und Noah Gehrhardt für die Aufstiegsspiele zur Zweiten Bundesliga qualifiziert.

Im ersten Spiel gegen Gau-Algesheim begannen Gebhardt/Gehrhardt ihr gewohnt ruhiges Aufbauspiel und wollten damit ihre Anfangsnervosität schnell unter Kontrolle bringen. Obwohl die ersten Angriffe nicht zum Torerfolg führten, ging das Duo nach zwei sehenswerten Einzelaktionen in Führung. Letztendlich stand es nach der gesamten Spielzeit 3:1 und Bolanden IV sicherte sich drei Punkte.

Da im Parallelspieltag der Tabellenführer Hechtsheim III gegen den Zweitplatzierten Ebersheim II gewonnen hatte, entschied sich für Gebhardt/Gehrhardt alles im Spiel gegen die abstiegsgefährdeten Gastgeber aus Selzen. In einer engen Partie ging es hin und her. Bolanden führte zunächst durch einen verwandelten Strafstoß von Gehrhardt, kassierte anschließend jedoch direkt den Ausgleich. Ebenso nach der 2:1-Führung, welche Selzen sogar komplett zu ihren Gunsten drehen konnte. Doch Bolanden glich wieder aus, und Gebhardt hatte fünf Sekunden vor Ultimo sogar noch die Führung auf dem Rad, setzte den Schuss aber knapp am Lattenkreuz vorbei. So trennten sich die Teams mit 3:3. Durch die Absage von Altenkessel wanderten drei weitere Punkte kampflos auf die RVB-Haben-Seite.

Nicht rund lief es für die Routiniers Jürgen Brach und Markus Hack im Spiel gegen Gau-Algesheim. Schnell fuhr die „Dritte“ einem 0:2-Rückstand hinterher, den Gau-Algesheim bis zum Ende auf 1:6 ausbaute. Ähnlich startete die Partie gegen Selzen. Wiederum begannen Brach/Hack gefühlt erst beim Rückstand von 0:2 selbst mit ihrem Spielaufbau. Diesmal drehten sie mit sicheren Standards und besserem Pressing im zweiten Durchgang das Spiel aber noch und siegten noch mit 6:5. Damit verteidigten sie Tabellenplatz fünf.

Bolanden II (Christian Ochßner und William Born) konnte beim Saisonfinale nicht starten. Sie hielten aber Platz vier und alle drei Bolandener Oberliga-Teams schließen die Saison unter den ersten Fünf ab. Bolanden IV kann den Aufwärtstrend dann bei den Aufstiegsspielen am 18. Juni im hessischen Ginsheim noch fortsetzen. Die Konkurrenz um den Zweitliga-Aufstieg kommt aus Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen.