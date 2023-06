Für den RV Bolanden ging es zum abschließenden sechsten Zweitliga Spieltag ins hessische Ginsheim. Dort sollte der Klassenverbleib vor allem gegen die beiden Heimteams gesichert werden – auch wenn der RVB erneut ersatzgeschwächt antreten musste.

Da Patrick Mergel bis zum Turnier nicht wieder fit wurde, musste Noah Gehrhardt beim RV Bolanden als Ersatzspieler an der Seite von Peter Sziedat aushelfen. Die Ausgangslage war klar: Gegen die beiden heimischen Abstiegskandidaten mussten Punkte her, um nicht selbst noch unter den Strich zu rutschen.

In der ersten Partie gegen die Aufstiegsanwärter aus Gärtringen brauchten Gehrhardt/Sziedat eine Weile um sich zu finden, hielten aber gut dagegen. Auch die 1:0-Führung der Baden-Württemberger wurde gut verdaut und ruhig weitergespielt. Doch das eigene Angriffsspiel konnte nicht so etabliert werden, so stand zum Abpfiff ein 6:1 für das eingespielte Duo aus Gärtringen auf der Anzeigetafel.

Wichtiger Sieg gegen Ginsheim II

Als Nächstes stand das bereits abgestiegene Team aus Ginsheim II auf dem Spielplan. Hier wurde taktisch etwas umgestellt und dies trug Früchte. Mit einem platzierten Freistoß von Peter Sziedat und einem Nachschuss nach einer Ecke von Noah Gebhardt konnte die Heimmannschaft hier mit 2:1 knapp in die Knie gezwungen werden. Mit starker Abwehrarbeit von Gebhardt und guten Paraden von Sziedat im Tor konnten diese wichtigen drei Punkte gesichert werden.

Fieberhaft wurde die Partie von Gärtringen und Ginsheim III am Spielfeldrand verfolgt. Mit einer äußerst knappen und spannenden Schützenhilfe von Gärtringen (6:5-Sieg) war der Verbleib in der Zweiten Bundesliga für den RV Bolanden gesichert. Die Spieler freuten sich und auch der zur mentalen Unterstützung angereiste Patrick Mergel war überglücklich.

Niederlagen in zwei letzten Partien

Die beiden Partien gegen Ginsheim III und Darmstadt waren dann eher eine Nebensache und die letzte Präzision ließ beim RVB-Duo auch zu wünschen übrig. Gegen Ginsheim III hielten Gehrhardt/Sziedat lang noch gut dagegen, mussten dann aber doch durch zu viele individuelle Fehler eine 2:5-Niederlage hinnehmen. Mit diesem Sieg verabschiedet sich dennoch auch die zweite Heimmannschaft aus der Zweiten Liga. Durch die Niederlage im vorangegangenen Spiel und die eingefahrenen Punkte des RVB verblieb Ginsheim III auf Tabellenplatz zehn und muss den Weg in die Oberliga antreten.

Die Aufstiegskandidaten aus Darmstadt zeigten dem RVB-Duo dann noch einmal ganz klar die Grenzen in Technik und Schnelligkeit auf. Die 1:9-Niederlage war sicherlich etwas zu hoch, aber dennoch verdient für das junge Team. Mit gerade einmal drei Punkten vor den Abstiegsplätzen war der Saisonausgang mehr als spannend – und alle Beteiligten sind froh, dass auch im nächsten Jahr in der Zweiten Bundesliga angegriffen werden kann. „Puh, das war mehr als knapp und eine ganzschöne mentale Zerreißprobe“, sagte Peter Sziedat nach dem Turnier.

Der RVB hofft nun auf eine gute Genesung von Patrick Mergel und einen ruhigeren Verlauf der kommenden Saison. Bolanden beendet die Saison auf Tabellenplatz acht unter den 13 Mannschaften. Die Aufstiegsspiele, um ins Radball-Oberhaus zu kommen, bestreiten Naurod I, Darmstadt und Gärtringen III.

Teilnahme an Pfingstturnier in Plattenhardt

Am Sonntag waren dann Markus Hack und Peter Sziedat noch beim Pfingstturnier in Plattenhardt bei Stuttgart aktiv. Insgesamt 15 Mannschaften von Verbandsliga- bis Bundesliga-Niveau zeigten ihr Können. Bolanden konnte mit zwei Siegen in der Vorrunde gegen Wendlingen II und Plattenhardt I zwar punkten, schied aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber den anderen Vorrunden-Dritten aus.

„Gerade das Spiel gegen die ehemaligen Weltmeister aus Stein hat richtig Freude gemacht. Und mit 5:11 muss man sich definitiv nicht verstecken. Die fünf Tore muss man erst einmal machen“, war Markus Hack trotz der Niederlage sehr zufrieden. Hack/Sziedat konnten in diesem Spiel aber zeigen, dass Sie auch gegen solche Gegner einige gute Akzente setzen können. Der Turniersieg ging verdient an die Mannschaft aus Stein, die auch im Finale gegen das eingespielte Bundesliga-Team aus Schiefbahn mit 11:5 gewinnen konnte.