Für den RV Bolanden beginnt am Samstag in Darmstadt die Zweitliga-Saison. Das RVB-Stammduo ist allerdings zumindest vorerst gesprengt. Darum lautet das Ziel zunächst Klassenverbleib. Wobei auch die Hoffnung auf ein Comeback besteht.

„Diese Saison wird sauschwer.“ Peter Sziedat, Radballer des RV Bolanden, ahnt bereits, was in der am Samstag beginnenden Spielzeit der Zweiten Bundesliga auf ihn und seinen neuen Partner Noah