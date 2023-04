Zwar klettern die Bundesliga-Radballer vom Radfahrer-Verein Bolanden wieder einen Platz in der Tabelle nach oben, aber zufrieden waren sie mit ihrer Leistung nicht.

Am vergangenen Samstag stand für die Bolandener Radballer der vorletzte Spieltag der Zweiten Bundesliga (Staffel Mitte) in Iserlohn auf dem Terminplan. Patrick Mergel und Peter Sziedat wollten den misslungenen Rückrundenstart vergessen machen und Punkte sammeln, um doch noch einmal die Qualifikationsplätze zur Aufstiegsrunde anzugreifen.

In der ersten Partie des Tages stand der bisher Viertplatzierte aus Kemnat auf dem Spielplan. Zwar lag das RVB-Duo sehr schnell hinten, drehte das Spiel aber noch innerhalb der des ersten Durchganges. Dann wollten beide Spieler wohl zu viel, und der Gegner erzielte immer wieder einfache Treffer. So ging die Partie letztendlich noch mit 2:7 deutlich verloren. Gegen Iserlohn konnten Mergel und Sziedat die Partie ausgeglichen gestalten. 50 Sekunden vor Schluss konnte Sziedat zum 6:5-Sieg einschieben.

Stark gegen Nordshausen

Die stärkste Partie an diesem Tage war dann das Spiel gegen Nordshausen. Hier konnte sich vor allem Sziedat in der Verteidigung auszeichnen, der dem Gegner wenig Luft zum Spielaufbau ließ, sodass Mergel im Tor nur wenig zu tun bekam. Ein platzierter Flachschuss führte zum 1:0-Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit ließen die Bolandener weiter kaum Chancen zu und wiederum Sziedat erzielte den 2:0-Endstand.

Leider konnte diese Konzentration gegen Leeden nicht mitgenommen werden. Nach zwei Unachtsamkeiten nach der Pause stand es schnell 1:3. Der Anschlusstreffer von Sziedat wurde durch eine verwandelte gegnerische Ecke gekontert. Mehr als das 3:4 war nicht mehr drin. „Wir müssen lernen, unsere Konzentration über den kompletten Spieltag hoch zu halten. Wir haben immer wieder solche unnötigen Niederlagen drinnen“, so Sziedat etwas enttäuscht.

Sechs Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz

Dennoch macht der RV Bolanden mit diesen sechs Pluspunkten einen kleinen Schritt nach oben auf Platz sechs in der Tabelle. Man darf sich aber noch nicht in Sicherheit wiegen, denn es sind nur sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. „Dieses Jahr ist es verdammt eng im Mittelfeld der Liga“, sagte Mergel.

Der letzte Spieltag der Zweiten Bundesliga findet am 27. Mai in Ginsheim statt.