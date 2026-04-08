Fahrerisch wussten die jungen Rennfahrer des RV Bolanden zu überzeugen. Dennoch reichte es nicht für einen Podiumsplatz. Kritik kam vom Trainer.

In drei Altersklassen beim Großen Osterpreis vertreten. Für drei junge Radrennfahrer des Radfahrer-Vereins Bolanden (RVB) ging es bereits früh am Morgen des Ostermontags auf nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ursprünglich war die Teilnahme von vier Fahrern geplant, doch Constantin La Cava musste krankheitsbedingt passen.

Die Rennen der Altersklassen U11 bis U15 starteten gemeinsam und unterschieden sich rein durch die zu absolvierende Rundenzahl des 1,2 Kilometer langen Rundkurses. In der U11, die fünf Runden zu fahren hatte, war das Feld mit neun Fahrern durchaus überschaubar. Für den jüngsten RVB-Starter, Valentin Rieser, war dies erst das zweite Rennen, und das verlief absolut nicht nach seiner Vorstellung. Am Start kämpfte er mit seinen Klickpedalen und musste im Anschluss das komplette Rennen allein hinter dem Fahrerfeld bestreiten. Gerade in den Kurven merkte man ihm noch die fehlende Rennerfahrung an. Am Ende erreichte er dennoch einen respektablen siebten Platz. Sein Trainer Hermann Schäffer zeigte sich zuversichtlich: „Das kommt mit der Zeit.“

Zurufe des Trainers finden kein Gehör

In der U13 startete Felix Bierling in einem zwölf Fahrer starken Feld über zehn Runden. Er zeigte zunächst ein sehr überlegtes Rennen und hielt sich bis zur sechsten Runde taktisch geschickt im Hauptfeld etwas zurück, um den Windschatten der anderen Fahrer optimal zu nutzen. Im Anschluss verließ er jedoch den Pulk und fuhr neben diesem her. Trotz mehrfacher Zurufe seines Trainers, wieder ins Feld zurückzukehren, setzte er dies nicht um. Zusätzlich erkannte er nicht, dass bereits die Schlussrunde angebrochen war. Aus der letzten Kurve kam er noch als Zweiter auf die Zielgerade. Während die fünfköpfige Spitzengruppe dann jedoch den Sprint anzog, reagierte er zu spät und belegte letztlich nur Platz fünf. Trainer Schäffer zeigte sich mit der fahrerischen Leistung zufrieden, kritisierte jedoch deutlich das taktische Verhalten seines Schützlings.

Großen Anteil an der Führungsarbeit

Raphael Ollig startete in einem acht Fahrer starken Feld in der Altersklasse U15 über 13 Runden. Als ausgewiesener Kurvenspezialist konnte er auf dem anspruchsvollen Rundkurs mit gleich vier 90-Grad-Kurven sein Können unter Beweis stellen. Zwischen der vierten und zehnten Runde übernahm er jedoch dann einen zu großen Anteil der Führungsarbeit und bestimmte über weite Strecken das Tempo im Feld. Auch die mehrfachen Hinweise seines Trainers, Kräfte zu sparen, änderten seine Renneinstellung nicht. Erst in der elften Runde ließ er sich auf den dritten Platz zurückfallen, was jedoch auch rein den nachlassenden Kräften geschuldet war. In der entscheidenden Rennphase, der letzten Runde, konnte er dann dem verschärften Tempo im Feld nicht mehr folgen und belegte am Ende den undankbaren vierten Platz.

Trainer Hermann Schäffer zog somit ein gemischtes Fazit: „Mit den fahrerischen Leistungen bin ich zufrieden. Allerdings haben Felix und Raphael die taktischen Vorgaben, die wir im Training intensiv besprochen haben, nicht umgesetzt. Deshalb bin ich mit den Platzierungen nicht zufrieden. Beide hätten mit einem intelligenteren Rennverhalten durchaus aufs Podium fahren können.“

Nun heißt es aus diesem Rennen zu lernen und für die nächsten Renneinsätze am 25. April 2026 in Schweigen-Rechtenbach sowie am 26. April in Trier sich bestmöglich vorzubereiten.

Radballer des RV Bolanden in Aktion

Am nächsten Wochenende sind nun zunächst die Hallenradsportler wieder aktiv. Die U11-Radballer (Moritz Geißler und Mio Simon) starten am Samstag um 14 Uhr in ihre Rheinland-Pfalz-Pokal-Runde und im Anschluss holen Noah Gehrhardt und Peter Sziedat den ausgefallenen ersten Spieltag der Oberliga nach. Beide Spieltage finden in Klein-Winternheim statt.