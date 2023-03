Eliana Lenhard, Klara Schlimmer, Juliana Butz sowie Lea Baum starten am Sonntag für den RV Bolanden beim Internationalen Gutenberg-Pokal in Mainz-Ebersheim. Der Wettkampf ist als Vorbereitung auf die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Mai geplant.

Das Turnier gehört zu einer dreiteiligen Pokalserie, dem RVR-Pokal des Radverbandes Rheinhessen. Beginn für die Bolandener Kunstradfahrerinnen ist am Sonntag um 12 Uhr in der Töngeshalle. Die Nordpfälzerinnen starten in drei Nachwuchsklassen, um sich für die Landesmeisterschaft fit zu machen: Bei den Schülerinnen U13 wollen Eliana Lenhard und Klara Schlimmer ihr Können unter Beweis stellen, Juliana Butz fährt bei den Schülerinnen U15, Lea Baum startet bei den Juniorinnen U19.