Mit gemischten Gefühlen kehrten die Zweitliga-Radballer des RV Bolanden vom zweiten Spieltag aus Gärtringen am Samstag zurück. Zwar kletterte das Team um einen weiteren Platz in der Tabelle, aber die bekannte Abschlussschwäche steht bislang einem Aufstiegsplatz entgegen.

Bolanden, als Fünfter nach dem Auftakt vor drei Wochen angereist, traf in der ersten Partie auf Tabellennachbar Kemnat. Wie schon am ersten Spieltag kamen Patrick Mergel und Peter Sziedat schwer in Tritt, gingen aber mit 1:0 in Führung. Danach waren beide jedoch nicht konzentriert genug und eröffneten dem Gegner Möglichkeiten. Ein Stellungsfehler von Sziedat führte schließlich zum 1:2-Rückstand. Kurz vor Schluss erhielt Kemnat noch einen strittigen Strafstoß mit dem sie das 1:3 erzielten. Mit der Schlusssirene verwandelte Sziedat einen Viermeter zum 2:3.

Gegen Iserlohn lief es direkt besser. Mergel brachte den RVB mit platzierten Schüssen in Führung und über schön herausgespielte Treffer baute das Duo diese auf 4:1 aus. Zwar gelang Iserlohn noch der Anschlusstreffer, doch Sziedat stellte mit seinem Tor den 5:3-Endstand her.

Einfach wurde es für Mergel/Sziedat auch gegen Nordshausen nicht. Mit einer konzentrierten Abwehrleistung und schön herausgespielten Toren kam das RVB-Duo aber zu einem 4:2-Sieg. Mit präzisen Steilpässen und druckvollem Aufbauspiel kam Bolanden schnell vors Tor. „So hat sich das Einzeltraining in der vergangenen Woche doch gelohnt, da wir genau diesen Spielzug ausgiebig geprobt haben“, sagte Mergel.

Den Sieg leichtfertig hergegeben

Die letzte Partie des Tages gegen den vermeintlichen Abstiegskandidaten aus Leeden nahmen Mergel/Sziedat dann wohl etwas zu leicht. Nach RVB-Führung glich Leeden immer wieder aus. „Wir haben einfach nicht unser Spiel durchgezogen und haben uns von den Gegnern einlullen lassen“, bemängelte Sziedat etwas enttäuscht nach der Partie. In den Schlusssekunden erhielt Leeden durch eine aus Bolandener Sicht klare Fehlentscheidung noch einen Eckball, aus dem das 4:4 resultierte.

Mit den erspielten sieben Punkten klettert das RVB-Duo in der Tabelle zwar von Platz fünf auf vier, jedoch fehlt noch ein Zähler, um das von Patrick Mergel ausgegebene Ziel „Aufstiegsrunde zur Ersten Bundesliga“ zu erreichen. Der Hinrunden-Abschluss findet am 25. Februar in der Halle im Goschental in Bolanden statt.