Heimspieltag zum Abschluss der Hinrunde in der Zweiten Radball-Bundesliga: Der RV Bolanden lud in die Turnhalle im Goschental. Dabei hielten sich Patrick Mergel und Peter Sziedat zwar ohne Niederlage, doch sie entfernten sich weiter von den Aufstiegsrängen.

Das Verletzungspech bleibt dem RV Bolanden erhalten. Wie schon in den vergangenen Wochen und Monaten war die Vorbereitung auf den Spieltag daher nicht optimal, erklärte Peter Sziedat. Für ihn ging es mit seinem Teamkollegen Patrick Mergel am Samstag gleich gegen den bis dato direkten Verfolger aus Gärtringen. Der Gegner ging rasch in Führung, aber das RVB-Duo fand schnell ins Spiel zurück und drehte die Partie durch zwei Treffer. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch einen direkten Eckball genau ins Lattenkreuz konnte Sziedat einen Angriff der Gegner abfahren und erzielte die erneute Führung (3:2). Doch der Schlusspunkt war Gärtringen vorbehalten. Am Ende hieß es 3:3-Unentschieden, wobei „man gestehen muss, dass wir am Ende sogar etwas glücklich einen Punkt mitnehmen konnten, da die Gäste noch einige gute Chancen nicht nutzen konnten“, sagte Sziedat.

Gegen den Tabellenvorletzten Ginsheim II läutete Mergel mit zwei schönen Treffern den Sieg ein. Sziedat ließ dem Gegner mit starkem Pressing keine Luft zum Spielaufbau. Nach einer etwas ruhigeren zweiten Hälfte endete das Spiel 3:1 für Bolanden.

Starker Auftritt gegen die Europameister

Mergels Ziel, sich einen Platz für die Aufstiegsspiele zur Ersten Bundesliga zu sichern, hatte das RVB-Duo da noch in Sichtweite. Ginsheim III und der RVB boten den Zuschauern dann einen offenen Schlagabtausch. Nach schneller 2:0-Führung fehlte Bolanden aber die Ruhe im Spiel und durch Unachtsamkeiten drehten die Gäste das Spiel auf 4:3. Nach starkem Solo schloss Mergel mit einem platzierten Schuss zum 4:4-Ausgleich ab. „Wir hatten zu viele Stockfehler in unserem Aufbauspiel und konnten somit nicht den nötigen Druck auf den Gegner aufbauen“, sagte Sziedat etwas geknickt nach dem erneuten Unentschieden.

Gegen den amtierenden U23-Europameister aus Darmstadt machte Bolanden sein wohl bestes Spiel an diesem Tag. Sziedat störte die gegnerischen Angriffe immer wieder und bereitete mit platzierten Pässen Tore vor. Mergel entschärfte einige Bälle, unter anderem auch einen Vier-Meter-Strafstoß und einen Freistoß, mit starken Paraden. Doch bis kurz vor Schluss lag Bolanden 3:4 hinten, ehe Sziedat 30 Sekunden vor Ultimo zum 4:4-Endstand einschob.

Drei Punkte vom Saisonziel entfernt

Nach der Hinrunde steht Bolanden auf Platz fünf unter den 13 Mannschaften der Zweitliga-Staffel Mitte. Durch die vielen Unentschieden am Wochenende steht das Duo nun drei Punkte hinter dem von Mergel ausgeschriebenen Saisonziel Aufstiegsspiele in die Erste Bundesliga. Nach dem zweiten Spieltag war es nur ein Zähler. Dennoch war Trainer Markus Hack recht zufrieden: „Bei dieser durchwachsenen Vorbereitung kann man mit dem fünften Rang durchaus zufrieden sein und es war eine stetige Steigerung in den Spielen zu sehen.“ In zwölf Spielen verloren Mergel und Sziedat nur zwei Mal. Der vierte Spieltag geht am 18. März in Wiesbaden über die Bühne.