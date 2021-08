Die Radballer des RV Bolanden haben sich für die kommende Saison teilweise neu formiert. Am Mittwoch fiel auf der Spielersitzung die Entscheidung, wer künftig mit welchem Partner auf Torejagd geht. Dabei sind die Trainingsbedingungen nach wie vor nicht ideal.

Nachdem die Radballer seit nunmehr vier Wochen wieder ein bis zwei Mal pro Woche trainieren dürfen, musste somit schnell abgewägt werden, welche Paarungen am besten harmonieren könnten. Der Trainingseinstieg war jedoch anfangs gar nicht so einfach. Die Radler konnten sich zwar mit Radfahren und Krafttraining halbwegs in Form halten, jedoch stellen nach einer so langen trainingsfreien Zeit gerade die Hände der Sportler ein Problem dar.

„Prinzipiell muss nun erst einmal das Gefühl fürs Radball-Rad wieder kommen, denn das lässt sich mit einem normalen Rad nicht vergleichen“, erklärt Peter Sziedat, der künftig zusammen mit Patrick Mergel in der Zweiten Bundesliga starten wird. „Gerade die Hände und der Muskelkater schmerzen zwar ein wenig, aber nach einigen Trainingseinheiten geht es vor allem um das Herstellen der Schnellkraft, denn die lässt sich anderweitig schlecht trainieren.“ Die ist besonders bei den vielen kurzen Antritten und Schüssen gefragt.

Nach den ersten Trainingseinheiten waren Noah Gehrhardt und Peter Sziedat bereits gemeinsam zur Vorrunde im Deutschlandpokal angetreten. Es war noch eine „Nachwirkung“ der vergangenen Saison, in der Sziedat gemeinsam mit Spielpartner Robert Wehnert Rheinland-Pfalz-Meister und -Pokalsieger wurde.

In der neuen Saison wird Matthias Mergel aus privaten Gründen nicht dabei sein und auch Robert Wehnert, der aktuell im Rahmen seines Studiums nicht mehr in Mannheim wohnt, wird in der nächsten Saison fehlen. Somit werden Patrick Mergel und Sziedat als Team Bolanden I in der 2. Bundesliga auf Torejagd gehen. Beide Spieler haben noch nie gemeinsam ein Turnier bestritten, einiges an Zeit und Abstimmung werden nötig sein, bis das Aufbauspiel flüssig funktioniert. Das Team gibt als realistisches Ziel den Klassenerhalt aus. „Vielleicht ist ja sogar ein Platz im Tabellenmittelfeld oder mehr drin“, sagt Trainer Markus Hack mit einem Lächeln im Gesicht. „In der vergangenen Saison lief es mit Ersatz doch auch recht gut“, fügt er hinzu. Die Bundesliga-Saison startet aber erst am 8. Januar 2022.

Das Oberliga-Team wird Bolanden mit zwei Rückkehrern besetzen. William Born und Christian Ochßner wollen versuchen, an die guten Leistungen von vor einigen Jahren anzuknüpfen, als beide schon einmal zusammenspielten. Bekannte Duos fahren auch für Bolanden III (Jürgen Brach und Markus Hack) und Bolanden IV (Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt). Das Ziel aller drei Teams ist ein Platz in der Tabellenspitze. Ein genauer Starttermin der Saison steht noch nicht fest, denn die Spieltagsvergabe findet erst am 30. September statt.

Im Nachwuchs werden Luis Grieß und Erik Schlich weiter in der Klasse U15 an den Start gehen.