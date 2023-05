Zum letzten Spieltag der Oberliga-Saison 2022/23 reisen die beiden Teams vom Radfahrer-Verein Bolanden am Samstag nach Gau-Algesheim.

Dort findet ab 17 Uhr ein Doppelspieltag mit allen Mannschaften der Oberliga statt.

Der bisherige Saisonverlauf der Mannschaften vom Radfahrer-Verein Bolanden war geprägt von Verletzungen und Ausfällen. Somit stehen Bolanden II (Christian Ochßner und William Born) und Bolanden III (Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt) sehr unzufrieden auf ihren Tabellenplätzen sechs und fünf.

Die Gegner an diesem Tag werden Selzen (9.), Klein-Winternheim (7.) und die beiden Heimmannschaften (8. und 10.) von Gau-Algesheim sein. Wichtig wäre für das RVB-Team, noch einmal einige Punkte einzufahren, um die Saison mit einem positiven Trend zu beenden. Leicht wird das nicht, denn in beiden Teams sind Spieler angeschlagen, und so wird wohl am Finaltag noch einmal der Einsatz von Reserveakteuren notwendig werden.