Zum letzten Akt der Radball-Oberliga-Saison stand für den Radfahrer-Verein Bolanden der Rheinland-Pfalz-Pokal im Terminkalender. Peter Sziedat und Sebastian Gebhardt kamen bis ins Finale.

Gegen Klein-Winternheim kam das RVB-Duo Peter Sziedat/Sebastian Gebhardt im ersten Spiel durch einen verwandelten Freistoß zu einem 4:3-Sieg. Mit diesen drei Punkten und einem kampflosen Dreier, da Selzen verletzungsbedingt nicht antreten konnte, war das Halbfinale schon gesichert. Im letzten Gruppenspiel gegen Ebersheim II war etwas die Konzentration raus und es klappte nicht viel. So gab es eine 0:4-Niederlage.

Im Halbfinale stand der Titelfavorit Hechtheim I als Gegner auf der Platte. Hier zeigten Sziedat/Gebhardt ihre wohl beste Turnierleistung und bauten nach starkem Beginn die knappe 3:2-Halbzeitführung bis zum Schlusspfiff noch auf 8:3 aus. Im Finale stand dem RVB wieder Ebersheim II gegenüber, welche ihr Halbfinale gegen Hechtsheim III mit 7:5 gewinnen konnten. Gebhardt/Sziedat lagen durch einen 4-Meter-Strafstoß und einen Abspielfehler erst 0:1 und dann 1:2 zurück. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kullerte dann auch noch eine gegnerische Ecke glücklich zur Zwei-Tore-Führung über die Linie. Dennoch gab das RVB-Duo nicht auf und stellte mit einem sehenswerten Angriff den 2:3-Anschluss her. Doch Ebersheim konnte das knappe Ergebnis die letzten zwei Minuten über die Zeit retten. Ebersheim II hat mit dem Pokalgewinn die Teilnahme am Deutschlandpokal gesichert.

U11-Team in neuer Saison am Start

Nun gilt es für die Radballer, nach der Sommerpause wieder in den Trainingsrhythmus zu finden und sich auf die neue Saison vorzubereiten. Dieses Jahr starten Noah Gehrhardt und Peter Sziedat als einziges Team für den RVB in der Oberliga. Der Ligastart ist für den 18. Januar 2025 mit dem Heimturnier in Bolanden datiert.

Im Nachwuchs gibt es gute Neuigkeiten, denn im U11-Bereich haben Moritz Geißler und Mio Simon für den RVB gemeldet. Hier startet die Saison der jungen Sportler am 1. Februar 2025 in Mainz-Hechtsheim.