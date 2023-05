Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Gelbe Karten, dazu zwei Platzverweise: diese Bilanz weisen die Spiele in der dritten und letzten Vorrundengruppe am Donnerstagabend bei der Gauersheimer Sportwoche auf. Favorit SV Obersülzen setzte sich durch und komplettiert mit Eisenberg, einer der drei Gruppenersten, das Halbfinale. Der TuS Ramsen trat indes am Dienstag einfach nicht an.

„Wir haben einige Bauarbeiter in unserer Mannschaft. Die Hitze war extrem, wir wollten nichts riskieren“, begründete Coach Christian Bauer die kurzfristige Ramser Absage. Und somit war das Duell