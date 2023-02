Ab März will Landrat Rainer Guth die Ortsgemeinden im Donnersbergkreis bei einer Rundreise besuchen, dabei mit kommunalpolitischen Akteuren, Ehrenamtlern und weiteren Bürgern ins Gespräch kommen. Nach der „schwierigen coronabedingten Zwangspause“ seien 2022 „Menschen bei zahlreichen Festen, gerade im Sommer, wieder zusammengekommen“. Nun, da persönliche Begegnungen wieder möglich seien, sei es wichtig, „mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, vor Ort in ihren Gemeinden“.

Dies soll bei der Rundreise unter dem Motto „Quer durch den Kreis“ jeweils zunächst im Austausch mit den kommunalpolitisch und ehrenamtlich Engagierten in den Gemeinden geschehen. Bei einem Rundgang in den Orten will sich der Landrat einen Überblick verschaffen, was sich tut, wo Sorgen und Nöte sind. Im Anschluss ist jeweils ein Austausch mit weiteren Bürgern vorgesehen.

Er wolle diese Besuche auch nutzen, „um den so vielfach in unserem Kreis engagierten Menschen zu danken“, sagte Guth. Die ersten Termine stehen bereits fest: Der Startschuss fällt am Mittwoch, 1. März, in Dreisen. Der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern ist ab 18.15 Uhr in der Mühlradstube in der Bahnhofstraße vorgesehen. Am Donnerstag, 9. März, reist der Landrat nach Kalkofen, Austausch mit Bürgern ist dort ab 18.15 Uhr im Gemeindehaus.