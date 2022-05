Die Themen des Tages im Donnersbergkreis:

And the winner is ... :TSG Eisenberg räumt bei der Donnersberger Sportlerwahl ab.

Nicht nur gucken, auch anfassen!:Für das bronzene Stadtmodell von Kirchheimbolanden sind bereits 21.000 Euro Spenden zusammengekommen.

Sommerzeit ist Picknickzeit:Auf dem Römerplatz sollen weitere Sitzinseln aufgebaut werden – dort darf auch gerne gepicknickt werden.

Beruf als Berufung:Sandra Geruschkat sollte eigentlich Medizin studieren, heute ist sie Schmiedin aus Leidenschaft.