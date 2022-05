Die Themen des Tages im Donnersbergkreis:

„Pimp my kitchen“:Youtube-​Star Saliha Özcan (Sallys Welt) spendiert der protestantische Kita Rockenhausen eine neue ​Küche.

Nach zwei Jahren Pause:Der Maimarkt – und sicher auch das gute Wetter – lockten viele Besucher in die Stadt.

Aus Not eine Tugend machen:Die Chirurgie in Kusel wird mit der Chirurgie in Kaiserslautern fusioniert.