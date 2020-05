Auf dem Arbeitsmarkt werden die Auswirkungen der Pandemie deutlich sichtbar. Im April ist die Anzahl der Arbeitslosen um fast 300 angestiegen. Rund 500 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet.

Mit einer gewissen Spannung und Sorge blickt man in diesen Tagen auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Die monatliche Bilanz des Arbeitsamtes beschränkt sich für den April zunächst auf einen globalen Blick auf die Westpfalz, „weil die Daten noch viele Sprünge und Unsicherheiten aufweisen“, sagte Peter Weißler, Chef der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ, gerade auch mit Blick auf die Kurzarbeit. Der Statistikteil des Berichtes enthält gleichwohl Zahlen zur Lage im Donnersberger Land. Demnach ist die Anzahl der Arbeitslosen im April um 291 Personen angestiegen auf nun 2361. Die Arbeitslosenquote legt um 0,7 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent zu. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Zunahme um 1,2 Prozentpunkte. Der Donnersbergkreis bewege sich damit im Durchschnitt der Entwicklung in der Westpfalz.

Noch kein Bild zum Umfang der Kurzarbeit

Sehr schwierig sei es, jetzt schon verbindliche Aussagen zur Kurzarbeit zu treffen, so Weißler. Kurzarbeit werde in einem ersten Schritt auf der Grundlage des befürchteten Arbeitsausfalls der Agentur angezeigt. Dann habe das Unternehmen drei Monate Zeit, den Antrag zu stellen und das Kurzarbeitergeld geltend zu machen. Dadurch erhalte man erst nach diesem Zeitraum ein klares Bild der tatsächlichen Kurzarbeit. Kurzarbeit angemeldet hätten bislang rund 500 der insgesamt 1700 Betriebe im Landkreis. Diese Zahl umfasse vor allem Kleinbetriebe, enthalte aber ebenso große Unternehmen wie Borg Warner oder Adient. Sie lasse keine Rückschlüsse zu auf die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer oder den Umfang der Kurzarbeit. Bei den bisherigen Entlassungen sieht der Agentur-Chef Schwerpunkte bei Handel, Handwerk und verarbeitendem Gewerbe. Die jetzt eingetretenen Lockerungen ließen aber wieder punktuell auf gegenläufige Entwicklungen hoffen. Weitere Prognosen seien äußerst schwierig.

Kurzarbeitsanträge haben höchste Priorität

Auch in der Arbeitsagentur selbst, so Weißler, sei der Alltag durch Corona auf den Kopf gestellt worden. Kernthema sei jetzt, zügig Anträge auf Kurzarbeitergeld abzuarbeiten, um Liquidität zu sichern. „Das hat höchste Priorität.“ In der Regel sei ein Antrag in einer Woche erledigt. „Das alles ist schon eine Herausforderung“, sagt Weißler, der sein Team dafür lobt, diese Herausforderung engagiert anzunehmen.