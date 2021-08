Obermoschel, die mit etwa 1200 Einwohnern kleinste Stadt der Pfalz, avanciert seit mehr als 30 Jahren zu einer Art Mekka der Modellbaufreunde. In der Luitpoldstraße verbinden sich nostalgische Züge und modernste Hightech-Schaltanlagen mit raffiniertem Landschafts- und Städtebau in der gigantischen Anlage zu einem architektonischen Gesamtkunstwerk. Museal flankiert in der Ausstellungshalle von historischen Utensilien, die nostalgische Erinnerungen an glanzvolle Eisenbahnzeiten als einstiges Hauptverkehrsmittel heraufbeschwören.

An allen Ecken und Enden erinnern nostalgische Schaffneruniformen oder ausgehängte Schilder mit regionalen und überregionalen Bahnverbindungen an Glanzzeiten des Schienenverkehrs mit Dampflokomotiven oder Schienenbussen. Sogar eines der legendären Bundesbahn-Fahrräder – zur Überbrückung der Entfernung in den Bahnanlagen – ist ausgestellt. Kurz: Die heute nur noch elf Vereinsmitglieder der Modellbahnfreunde Obermoschel sammeln und bauen nicht nur, nein: Sie leben Eisenbahn in vollen Zügen.

Dabei hatte 1988 alles so bescheiden angefangen: Elf Männer (zwischen 25 und 50 Jahre alt) präsentierten anlässlich des Obermoscheler Weihnachtsmarktes ihre privaten Sammlungen. Doch das wurde zu weitaus mehr als nur Werbung für dieses damals noch häufiger anzutreffende Hobby: Es war eine Art Initialzündung und Befreiungsschlag, denn nun bot man „alle Jahre wieder“ diese wachsende Ausstellung an.

Schneebedeckt oder maritim

Die zweite Leitidee war, man wollte nicht nur Objekte ausstellen, man wollte – im doppelten Sinn – etwas bewegen. In der Schreinerei Kolling wurde ein Bastelraum gefunden, und in Modellbauweise wurde gebaut und zusammengesetzt. Die Vereinsgründung 1993 ging einher mit dem Kauf der damaligen Bierhalle. Zwölf Gründungsmitglieder verbanden die Sammelleidenschaft, das handwerkliche Können und die technische Innovation, um diese derzeit in der Pfalz beispielhafte Anlage zu kreieren.

Das Besondere an dieser Anlage ist die Themenbezogenheit: Landschaften im Jahreskreislauf mit schneebedecktem, alpinem Hochgebirge wechseln mit maritimen Hafenstädten, natürlich darf es an keinem Detail fehlen. Ob Straßen mit verschiedenen steuerbaren Fahrzeugen, Schiffe oder Seil- und Kabinenbahnen, alles fügt sich wunderbar authentisch und in einem bestimmten, verbindenden Maßstab vom Alpenrand bis zur Waterkant zusammen: Detailverliebt, aufwendig erstellt sind es aber dennoch keine Nachbauten von realen Standorten (wie bei der Rekonstruktion der Bachbahn in Kaiserslautern-Erfenbach), sondern es sind sehr aufwendige Fantasielandschaften, die ihresgleichen suchen.

Funktionierendes Freiluftkino

Die Technik ist größtenteils digitalisiert, teilweise noch analog. Alles gesteuert von einer SPS-selbstprogrammierten Anlage. Eine speicherprogrammierbare Steuerung basiert auf einem Gerät, das zur Steuerung oder Regelung einer Anlage programmiert wird. Diese wurde sukzessiv der stetig wachsenden Herausforderung angepasst. Hans-Joachim Hubrich, der Vorsitzende der Modellbaufreunde, und Schriftführer Joachim Herr betonen unisono im RHEINPFALZ-Gespräch: „Stillstand ist Rückschritt.“ Auf die bange Frage nach dem inzwischen angesammelten Wert erklären sie mit ironischem Augenzwinkern: „Hier wurde ein Einfamilienhaus verbaut.“

Dabei gerät der Verein für die Unterhaltung des Anwesens und der Anlage auch unter Finanzierungsdruck: Deswegen beteiligt er sich an örtlichen Veranstaltungen, generiert dadurch wichtige Einnahmen, die durch die Pandemie in diesem Jahr allerdings wegfallen. Vor Corona verzeichnete der Verein bei Ausstellungen einen regen Zulauf, konnte über den Verkauf von Restbeständen weitere Einnahmen erzielen.

Rund ein Drittel der imposanten Gesamtanlage basiert auf Eigenbau. Und sie wartet mit einigen Kuriositäten auf, die man so noch kaum gesehen hat: etwa ein Freiluftkino mit Leinwand und Tribüne und Besuchern – alles en miniature und voll funktionsfähig, eine Welt für sich. Eine besondere herausragende Attraktion im Zusammenwirken verschiedenster Kunstformen ist der Nachbau einer mittelalterlichen Klosteranlage: Bei dieser prozessieren kleine Mönchsfiguren zu bestimmten Zeiten – von magnetischem Kettenantrieb bewegt –, und es ertönen passend dazu gregorianische Choräle.

40 Züge gleichzeitig

Für Technik-Freaks: Die Steuerung erfolgt von Anfang an durch eine selbstentwickelte Blocksteuerung mit Reed-Kontakten und Magneten am letzten Wagen eines Zuges. Übrigens profitierte der Verein von zwei Elektronik-Spezialisten, die zur automatischen Steuerung eine ausrangierte Flaschenabfüllanlage zweckentfremdend umbauten. Der Zweck heiligt die Mittel.

Die rund 300 Meter lange Anlage betreibt bis zu 40 komplette Züge gleichzeitig auf einer Ausstellungsfläche von 200 Quadratmetern. Die Züge repräsentieren mit Lokomotiven und Wagen verschiedene Epochen der Eisenbahngeschichte. Durch Eigenleistung wurde das Domizil zu einem Schmuckstück im Herzen der Altstadt und ist mit dem integrierten Clubraum auch ein beliebter Treffpunkt bei gemeinsamen Bastelabenden. Konnten in den vergangenen Jahren Interessenten den Fahrbetrieb an den ersten drei Adventswochenenden erleben, befürchten Hubrich und Herr heuer einen Besucherstopp aufgrund der Pandemie.