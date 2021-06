Eine Zuwendung in Höhe von 178.500 Euro hat das Land der Ortsgemeinde Bolanden aus dem Dorferneuerungsprogramm bewilligt. Das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz mitgeteilt. Mit Hilfe des Zuschusses soll die Ortsmitte in Bolanden neu gestaltet sowie zu einem Treff- und Kommunikationspunkt werden. Die Idee für das Vorhaben ist bereits vor mehreren Jahren im Zusammenhang mit einer Dorfmoderation entstanden. „Mit der Förderung kann der Brunnenplatz in Bolanden zu einem attraktiven Dorfmittelpunkt umgestaltet werden“, so der Minister in der Pressemitteilung.

Derzeit sei die hauptsächlich als Parkplatz genutzte Fläche versiegelt und lade wenig zum Verweilen ein. Mithilfe der finanziellen Unterstützung des Landes könne der Platz entsiegelt und zu einer attraktiven Dorfmitte umgestaltet werden. Vorgesehen seien eine Bepflanzung mit ortstypischen Sträuchern und Stauden, eine ansprechende Möblierung sowie das Anlegen von Spielflächen für Kinder. Außerdem soll der vorhandene Brunnen aktiviert werden und künftig ein wichtiges Element bilden. Damit erhalte der Brunnenplatz auch seine historische Bedeutung zurück, so Lewentz.