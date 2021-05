Kinder trauern anders und brauchen besondere Zuwendung, wenn ihnen nahestehende Menschen sterben. Oft fällt es dem Umfeld nicht leicht, damit umzugehen – zumal in Zeiten wie diesen, in denen Corona den Zugang zueinander erschwert. Der Hospizdienst will Betroffene auch in diesen Zeiten nicht alleine lassen und hat ein Hilfspaket gepackt.

Auf dem Tisch hat Birgit Rummer dieses Hilfsangebot, das Schulen und Kitas zugedacht ist, ausgebreitet: drei Rucksäcke, randvoll gepackt mit Büchern, Arbeitsmaterialien, Spielen, Wissenswertem zu diesem schwierigen Thema. Jeder der Rucksäcke ist einer anderen Altersgruppe zugedacht, einer für Kitas, einer für Grundschulen und einer für weiterführende Schulen, wie Birgit Rummer erklärt. Die protestantische Pfarrerin aus Bolanden ist seit Jahren für den Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Donnersberg-Ost tätig und hat unlängst, gemeinsam mit Christiane Rubner-Schmidt, eine Gruppe für trauernde Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen – die sich natürlich wegen der Pandemie zuletzt nicht mehr treffen konnte.

Der Trauer ein Gesicht geben

„Damit wollen wir mehr Kinder und Jugendliche erreichen als bisher“, verweist Rummer auf den Umstand, das die Kinder- und Jugendgruppe bislang auf Kinder von sechs bis zwölf Jahren begrenzt gewesen sei. Inzwischen seien gerade von Kitas Anfragen gekommen mit der Bitte um Hilfe. Birgit Rummer erzählt als Beispiel von einem Fall, in dem zwei Geschwisterkinder in einer Kita unterschiedliche Auffälligkeiten entwickelt hätten. Auslöser sei die verstörende und beängstigende Erfahrung, dass nach dem Tod des Vaters vor wenigen Jahren nun der neue Lebensgefährte der Mutter an Corona erkrankt sei.

Die Bitte von Kitas um Hilfestellung in solchen und ähnlichen Fällen, wo Kinder vom Sterben enger Verwandter oder Freunde oder von schweren Erkrankungen im familiären Umfeld betroffen seien, wurden laut Birgit Rummer zum Anlass, diese Trauerkoffer zu packen. Entwickelt hat sie die Bolander Pfarrerin in Anlehnung an ähnliche Notfallkoffer, die es im Bereich der Pflege für den Umgang mit Trauerfällen gibt. Sie hat sie als Abschlussprojekt in ihrer Ausbildung zur Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche konzipiert. Die Koffer können nun von Schulen und Kitas bei Bedarf angefordert werden. Birgit Rummer werde den Erzieherinnen und Erziehern oder dem Lehrpersonal bei der Übergabe eine Einführung dazu geben. Etwa für drei Wochen könne man die Koffer jeweils zur Verfügung stellen.

Der Inhalt unterscheide sich natürlich je nach der Altersgruppe. Doch jeder enthalte gleichermaßen Sachen, die sich nach drei Gesichtspunkten unterteilen lassen. Es gebe zum einen eine kleine Auswahl von Büchern für die Kinder und Jugendlichen nebst einer weiterführende Bücherliste. Ein dicker Ordner vermittle Wissenswertes rund um das Thema Trauer – über ihren Verlauf, über Trauertypen, das Traueraufgabenmodell von William Worden und ähnliches. Und es gebe Material und Anregungen für Kreativarbeit, für Gruppenangebote. Der Inhalt des Notfallkoffers soll die Helfer selbst sensibilisieren und stärken – und den Kindern etwas an die Hand geben, was sie darin unterstützt, Trauer anzunehmen, auszudrücken, ihr ein Gesicht zu geben, sie zu verarbeiten.

Finanziert aus Friedenstagepreis

Finanzieren ließ sich das Projekt dadurch, dass dem Hospiz-Förderverein 2020 der Friedenstagepreis zugesprochen worden war und die Donnersberger Initiative für Menschen in Not den Vorstand gebeten hatte, ein förderfähiges Projekt für die Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen aufzulegen, für das ein Teil des Preisgeldes eingesetzt werden könnte.

„Gerade in dieser Zeit sind viele Menschen auch coronabedingt verstorben“, so Rummer. „Kinder, Jugendliche und ihre Familien hatten zeitweise kaum Gelegenheit, persönlich Abschied von Sterbenden zu nehmen und bei einer Trauerfeier vor Ort zu sein. Die Folgen davon sind meist noch im Verborgenen, doch werden sie die Trauer von vielen stark beeinflussen“, sieht sie gerade im Fortgang der Pandemiezeit besondere Herausforderungen noch für die Trauerarbeit. Die soll auch in der Kinder- und Jugendgruppe wieder weitergehen. Ganz abgerissen war sie nicht, den Kindern habe man regelmäßig etwas in den Briefkasten geworfen und so Kontakt gehalten. Das Angebot einer Wanderung mit Picknick für trauernde Kinder am 11. Juni soll ein Neustart sein, sofern die Umstände das dann zulassen werden.