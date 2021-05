Anna Hoffmann und Pauline Wolf stehen noch ganz am Anfang ihrer sportlichen Karrieren. Unter Beweis stellen können sie ihre Fähigkeiten im Moment aber nur selten. Am Sonntag war genau so eine Ausnahme, ein „Turnier“ unter besonderen Vorzeichen.

Früh übt sich, was ein Meister werden will, heißt es. Doch was, wenn das mit dem Üben seit Monaten gar nicht so einfach ist? Wenn richtiges Training in den Reitstunden nur eingeschränkt abgespult werden konnte und sich meistens auf Ausreiten oder Einzelrunden in der Reithalle beschränkte? Die Reitsportgemeinschaft (RSG) Dörrmoschel hat sich gegen die Langeweile bei ihren (Nachwuchs-)Sportlern etwas überlegt. Am Sonntag boten sie ihren Reitern die Möglichkeit bei einem Online-Reitturnier mitzumachen – denn echte Turniere vor Ort sind aktuell für Amateure, wie in anderen Sportarten, noch verboten.

„Wir filmen alle Teilnehmer einzeln mit dem Handy und reichen es dann beim Veranstalter ein. Die Videos werden dann von echten Richtern beurteilt. Das sind wirklich tolle und wertvolle Beurteilungen, die da kommen. Sie geben auch noch einmal Tipps, wie man sich verbessern kann“, sagt Sandra Bischoff, die mit ihrem Mann Sven die gleichnamige Reitanlage am Ortsrand von Dörrmoschel betreibt. Denn es ist bereits das zweite Mal binnen weniger Wochen, dass die RSG ihren Mitgliedern diese Möglichkeit einer kleinen Leistungsüberprüfung bietet.

„Eine absolute Motivation“

In der Zwischenzeit konnte Bischoff, C-Lizenz-Inhaberin, mit ihren Nachwuchssportlern an den individuellen Schwächen arbeiten, Verbesserungen werden so jetzt in der Reithalle deutlich. „Das Turnier ist eine absolute Motivation für die Kinder“, freut sie sich. Etwa einmal monatlich gebe es eine neue Ausschreibung der „Deutsche Online Turniere GbR“, die Prüfungsaufgaben je nach Wettbewerbsart und Schwierigkeitsstufe können dann eingeübt werden. Wer sie erfolgreich absolviert und den Videobeleg einreicht, bekommt am Ende die bei Reitturnieren übliche Schleife. Etwa 15 Kinder und Erwachsene sind dieses Mal angemeldet. Während die Nachwuchsreiter alle einzeln nach einem Zeitplan in die Halle gerufen werden, filmen sich die Erwachsenen seit einigen Tagen selbst. „So sind immer möglichst wenige Menschen gleichzeitig da. Jeder geht für sich in die Reithalle“, erzählt Bischoff.

Der Wettkampf

Am Rand steht Bischoffs Tochter Charlotte, selbst Reiterin, heute aber mit einer besonderen Aufgabe betraut. Das Handy hält sie bereits in beiden Händen, Sandra Bischoff greift den Zettel mit allen zu absolvierenden Übungen – es kann losgehen. Pauline Wolf dreht mit Bumblebee die ersten Runden zum Aufwärmen, bevor es für beide in der E-Dressur ernst wird. Ein leichter, aufmunternder Klaps auf den Hals des Pferdes, und alle Aufmerksamkeit richtet sich auf die Zwölfjährige auf dem Rücken des Pferdes. „Denk an die Hände, denk ans Kinn, einreiten im Schritt“, gibt Bischoff ihr mit auf den Weg.

Es ist ruhig in der Reithalle, bis auf das Zwitschern der Vögel, die hie und da von einem Deckenbalken zum nächsten flattern, und die Kommandos der Trainerin, das Trappeln der Hufe ist kein Mucks zu hören. „Vor B Mittelschritt“, „C antraben, E ganze Bahn Arbeitstrab“, schallt es nacheinander. Und Pauline gibt alles, aufrechte Haltung, guter Sitz, starke Ausführung – da ist sich ihre Trainerin am Ende sicher. „Sehr gut habt ihr das gemacht, jetzt noch eine Ehrenrunde im Galopp.“ Ein leichtes Augenrollen bei Pauline, aber auch das gehört für das richtige Turnier-Gefühl dazu. Unter dem Klatschen der Bischoffs und Paulines Mama weicht die letzte Anspannung. Vorerst. Denn nach einer kurzen Pause ist Pauline noch einmal im Springreiten gefragt, dann ist alles im Kasten für die Wertungsrichter.

Gelassener Nachwuchs

„Wir sind jeden Tag hier, weil wir auch ein eigenes Pferd hier stehen haben und es versorgt werden muss“, erzählt Pauline Wolf. Über ihre Mutter kam sie vor vielen Jahren zum Reitsport. Seit sie fünf Jahre alt ist, gehört er für sie dazu. Eigentlich hätte sie in diesem Jahr an ihrem ersten richtigen Turnier teilnehmen wollen, „aber naja“, sagt sie, das geht jetzt eben nicht. Das sei aber „nicht so schlimm“, die Möglichkeit, am Sonntag dennoch ihr Können beweisen zu können, findet sie aber gut. Nach E-Dressur und Springreiten ist sie aber froh, es hinter sich zu haben. Ein bisschen geschafft sitzt sie am Rand, den Helm in den Händen.

Und die sechsjährige Anna Hoffmann, eine der jüngsten Reiterinnen? Die strahlt nach Führzügelprüfung und Arbeit an der Longe übers ganze Gesicht, freut sich über „zwei Schleifen“. Die gab es für jeden Teilnehmer direkt von Sandra Bischoff, eine extra Motivation, damit das Warten auf die offizielle Veranstalter-Medaille nicht so lange wird.