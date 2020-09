Noch ist der Sommer nicht vorbei – und doch zeigen sich schon die Vorboten des Herbstes: Die ersten Zugvögel haben bereits die Donnersberger Region überflogen.

Besonders eilig hatten es die Rotmilane, die schon in zwei Orten im Landkreise beobachtet wurden. Bereits am 31. August flogen 35 Vögel bei Kerzenheim und am 1. September 50 bei Mörsfeld. Damit ist der herbstliche Vogelzug eröffnet.

Von Schweden kommend, waren die Milane auf dem Weg ins sonnige, warme Winterquartier in Spanien. Diese großen Vögel mit dem gegabelten Schwanz, im Volksmund auch als „Gabelweih“ bekannt, fliegen lautlos. Deswegen werden sie oft gar nicht bemerkt. Die Vogelkundler der Nabu-Kreisgruppe rechnen fest damit, dass noch einige hundert kommen werden, wie bereits in den vergangenen Jahren. Beim Nabu hat man Interesse an weiteren Beobachtungen und bittet um Meldungen an Adolf Stauffer, Winnweiler, Telefon 06302 2528.