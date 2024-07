In einer feierlichen Zeremonie übergab der scheidende Präsident des Rotary Clubs Kirchheimbolanden, Rüdiger Zelt, das Amt an seinen Nachfolger Björn Röhrenbeck. Der neue Präsident gab einen Ausblick auf das kommende Clubjahr und stellte das Jahresmotto von Rotary International vor: „The Magic of Rotary“. Er rief die Mitglieder dazu auf, „die außergewöhnliche Kraft der Organisation zu nutzen, um Leben zu retten und positive Veränderungen zu bewirken“.

Carsten Wißmann und Erwin Lerner wurden mit der höchsten Auszeichnung des Rotary Clubs geehrt: dem Paul Harris Fellow (PHF). Wißmann, langjähriges Mitglied des Clubs, wurde für seine herausragende Arbeit im Jugenddienst ausgezeichnet. Seit vielen Jahren ermöglicht er Jugendlichen aus der Region die Teilnahme an weltweitem Schüleraustausch. Damit fördere er internationale Verständigung und kulturellen Austausch, teilt der Rotary Club mit. Erwin Lerner erhielt die Ehrung, obwohl er kein Mitglied des Rotary Clubs ist. Seit Jahren unterstütze er die Clubprojekte tatkräftig und engagiere sich außerordentlich für die Belange des Clubs, so die Begründung.