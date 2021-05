Sie ähneln übergroßen Pflastersteinen, bestehen jedoch aus hochwertigem Material: Die „Schilder“ für eine Reihe ausgewählter Gehölze des Schloßgartens. Sie sind aus Granit in Quaderform gehauen. Die Platte aus Edelstahl, auf der Oberseite massiv befestigt, nennt die Erkennungsdaten zu dem jeweiligen Gehölz: Artenbezeichnung, Name, in Kursivschrift der lateinische Name der Dendrologen, Ursprungsland des Gewächses. Die Zahl nennt das Pflanzjahr, soweit es bekannt ist, gegebenenfalls den Namen seines Spenders. Und schließlich, als „Unterschrift“, das Symbol des Rotary-Clubs Donnersberg. Er finanziert diese Aktion.

Von der Idee bis zur Umsetzung war es ein weiter Weg. Material und Form sollten möglichst stabil, widerstandsfähig, wetterbeständig sein. Heinrich von Brunck hatte vor 100 Jahren sehr schöne Keramikplättchen in ovaler Form, gebrannt und glasiert, an den Baumrinden festgeschraubt. Eine Reproduktion wäre zu kostspielig gewesen und nicht ideal zu befestigen.

Sinnvolle Aufwertung

Eine weitere Problematik: die Stabilität. Die Schilder, die 2006 angebracht wurden, bewährten sich auf Dauer nicht: Die Ständer wurden verbogen, aufgeklebte Schilder abgerissen, beschädigt, entweder durch brachiale Gewalt oder durch die Mäharbeiten. So kristallisierte sich die nun favorisierte Würfelform heraus, im Boden stabil versenkt.

Am Pfingstsamstag trafen sich nun acht Rotary-Mitglieder unter Regie von Christl Brutscher um die vor zwei Jahren begonnene Aktion mit der Benennung weiterer zehn altehrwürdiger Bäume fortzusetzen. Ausgerüstet mit Pickel, Spaten, Schaufel, Eimern und weiterem Handwerkszeug machte sich die Mannschaft ans Werk, sodass die Arbeit unerwartet schnell abgeschlossen werden konnte. Damit erfuhr der denkmalgeschützte Landschaftsteil des Schloßgartens eine weitere sinnvolle Aufwertung.