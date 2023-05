Beim Benefizkonzert der Pianistin Cristiana Pegoraro im April im Kloster Hane sind 5100 Euro zusammengekommen. Das Geld ist für die Mauersanierung der Burg Bolanden bestimmt. Mitglieder des Rotary Clubs haben den Scheck übergeben.

Auf dem Bolander Schlossberg soll in diesem Jahr die Westmauer saniert werden. Es ist der letzte große Brocken des über Jahre angelegten Sanierungsprojektes, das 2012 begonnen hat. Die Kosten haben sich das Landesdenkmalamt, die Ortsgemeinde Bolanden und der Heimatverein jeweils geteilt, und weil der Verein kaum eigene Einnahmen hat, war und ist er in erheblichem Maße auf Spenden angewiesen. Für das bevorstehende Projekt wurden Gesamtkosten in Höhe von rund 53.500 Euro kalkuliert.

Unter den Spendern war in diesem Jahr auch der Rotary Club Kirchheimbolanden, dessen aktueller Präsident, Thilo Brückner, in Bolanden wohnt. Brückner war es gelungen, die italienische Pianistin Cristiana Pegoraro für ein Benefizkonzert im Kloster Hane zu gewinnen. Dieses hat einen Erlös in Höhe von 5100 Euro erbracht. Um der Scheckübergabe den passenden Rahmen zu verleihen, hatten der Heimatverein und die Rotarier vereinbart, sich in der Burgruine zu treffen – so konnten sich die Rotarier selbst ein Bild machen, was mit dem Geld geschehen wird. Thomas Danner, der Vorsitzende des Vereins, bedankte sich bei allen Spendern.