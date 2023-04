Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat ein 18-jähriger Rollerfahrer am Montagmorgen bei einem Unfall in der Göllheimer Gutenbergstraße. Der junge Mann war nach Polizeiangaben mit seinem Zweirad in Richtung Dreisener Straße unterwegs. Just in dem Moment, als er ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Auto passierte, wollte dessen 54-jährige Fahrerin in den fließenden Verkehr einfädeln. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden entstand. Der 18-Jährige stürzte zu Boden, er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.