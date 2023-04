Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er hat schon für Frank Sinatra Kaviar zubereitet, nun hat Rolf von der Heide zusammen mit seiner Frau Katharina die Orangerie in Kirchheimbolanden gepachtet. In weniger als zwei Wochen sollen dort schon die ersten Gäste verköstigt werden.

Als Rolf von der Heide als Koch begann, hatte er drei große Ziele: in einer Großstadt, am Meer und in den Bergen arbeiten. Demnächst kann er noch einen Punkt hinzufügen: in einer