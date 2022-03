Am Sonntag, 3. April, startet das „ROKino“ ins Jahr 2022. Vor dem Umzug ins neue Gebäude des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni in der Schlossstraße findet die Vorführung letztmals in der Donnersberghalle statt. Bereits um 14.30 Uhr öffnet das ROK-Café im Blauen Saal mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee, ehe dann um 15.30 Uhr der Film beginnt. Diese Kombination aus Kaffee, Kuchen und kostenlosem Kino, zu der Team 4 der Standortentwicklung einlädt, findet nur einmal jährlich zum Auftakt statt.

Gezeigt wird dieses Mal eine Filmkomödie mit Diane Keaton in einer Hauptrolle. In einem unauffälligen, beschaulichen Vorort von Phoenix verbringen die Bewohnerinnen einer Seniorenresidenz einen entspannten Lebensabend. Mit dem Einzug einer neuen Mitbewohnerin kommt Bewegung in ihren eintönigen Alltag. Die schrulligen, liebenswerten Rentnerinnen wollen beweisen, dass man auch im Alter Spaß haben kann. Anstatt den Ruhestand zu genießen, gründen sie ungeachtet aller körperlichen Gebrechen und Selbstzweifel eine Cheerleader-Truppe ...

Der Eintritt ist frei, für den Zutritt gilt die 3G-Regel.