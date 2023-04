Mit zwei Filmen geht das ROKino im Zirkushaus Pepperoni (Schlossstraße 6a) am Wochenende in die nächste Runde.

Für Freitag, 28. April, ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), kündigen die Organisatoren von Team 4 der Rockenhausener Standortentwicklung einen „oscarnominierten Sportlerfilm“ an. Dieser basiere auf wahren Begebenheiten und gebe Einblicke in das Leben zweier Profi-Tennisspielerinnen. Von ihrem ehrgeizigen Vater gecoacht, gelinge ihnen trotz aller Rückschläge der Sprung ganz nach oben in die Weltrangliste.

Für Kinder beginnt am Sonntag, 30. April, um 14 Uhr (Einlass 13 Uhr) der zweite Teil der Abenteuergeschichte in der Wintersteinschule. Dort stehen die Vorbereitungen zum Schuljubiläum an. Mysteriöse Löcher auf dem Schulgelände sorgen für Chaos, das Fest gerät ins Wanken und mit ihm die Aufführung des Musicals. Teamarbeit ist gefragt – und dann sind da noch die magischen Tiere …

Für beide Filme ist der Eintritt frei, Team 4 bewirtet jeweils mit Getränken, Chips und frischem Popcorn.