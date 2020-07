Kaum geöffnet, musste das Kirchheimbolander Hallenbad am Donnerstag wieder schließen. Ursache war laut Werkleiter Ulrich Kurz ein Wasserrohrbruch in der benachbarten Georg- von-Neumayer-Schule, über die auch die Versorgungsleitungen des Hallenbades verlaufen. Das Bad müsse für die Reparatur der Leitung auch am Freitag noch geschlossen bleiben. Kurz geht aber davon aus, dass der Badbetrieb am Samstag wieder möglich sein wird. Nach mehrmonatiger Corona-Pause hatte das Bad am Montag erst wieder seine Pforten geöffnet.