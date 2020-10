Was sich seit Wochen angebahnt hat, steht nun fest: Der Karnevalverein Rockenhausen 2009 RoHau wird im nächsten Frühjahr weder eine Prunksitzung noch eine Kinderfasnacht ausrichten. „Eine Veranstaltung in einer Halle ist mit den geltenden Hygieneauflagen und Zuschauerbegrenzungen für uns und unsere Aktiven nicht attraktiv“, erklärt der erste Vorsitzende Armin Kreis. Die Kampagne 2020/2021, die vom RoHau am 11. November mit dem nun schon traditionellen Verteilen der Fasnachtskichelcher vor dem Lebensmittelmarkt Edeka Strese eröffnet wird, fällt größtenteils der Corona-Pandemie zum Opfer. Ob, und wenn ja in welcher Form, der RoHau am Rosenmontag im Stadtkern unter Freiluft etwas anbieten kann, lässt sich laut Kreis derzeit noch nicht sagen. „Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten.“