Rosenmontag in Rockenhausen: Bei schönstem Wetter haben am Nachmittag viele närrisch gestimmte Teilnehmer beim Krachmacherumzug und der anschließenden Straßenfasnacht ihren Spaß gehabt.

Löwen, Maikäfer, Hexen und Cowboys setzten sich nach einem dreifach donnernden Rohau um Punkt 14.11 Uhr auf dem Rognacplatz in Bewegung Richtung Marktplatz: Der Krachmacherumzug in Rockenhausen, angeführt vom Karnevalverein Rohau hält, was er verspricht: lautes Pfeifen, Rasseln und Trommeln tönen durch die Innenstadt. Eine Konfettikanone schießt ihren Inhalt Richtung Himmel. Bei strahlendem Sonnenschein und bunt gemischten Faschingshits aus dem Lautsprecher ist die Stimmung der über 200 Besucher ausgelassen.

Nach einer viertel Stunde ist das Ziel erreicht und der Straßenfasching beginnt. Auf der kleinen Bühne vor der evangelischen Kirche präsentieren die Kinder der evangelischen und katholischen Kindertagesstätte ihren einstudierten Tanz. Weiterhin treten auf der Bühne die Tanzmäuse der Vereinigten Turnerschaft Rockenhausen und die Rising Stars von Rohau auf.