Es war bunt und es war laut: Pünktlich um 11.11 Uhr haben die Narren des Rockenhausener Karnevalvereins Rohau am Freitag bei zwar kalten Temperaturen, aber strahlendem Sonnenschein die Kampagne eröffnet.

Nach dreijährigen Corona-Pause sind die Fasnachter voller Vorfreude auf die kommenden Monate, vor allem aber auf die Prunksitzung am 18. Februar 2023 in der Donnersberghalle. Dort soll es ebenfalls bunt zugehen, betont Rohau-Vorsitzender Armin Kreis.

Deshalb werde man in dieser Session auch auf ein Motto für das Spektakel in der Donnersberghalle verzichten: Jeder Besucher „darf anziehen, was er will“, so Kreis schmunzelnd, alle Kostüme seien erlaubt. Er freue sich auf eine „kunterbunte Narrenschau“, zudem gebe es vielleicht „den ein oder anderen neuen Akteur zu sehen“, verrät der Rohau-Vorsitzende.

Der Auftakt ist jedenfalls geglückt: Bei guter Stimmung verteilten passenderweise elf Rohau-Aktive kostenlosen Sekt und natürlich „Fasnachtskichelcher“ an die Passanten.