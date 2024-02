Mehr als 500 Gäste und zahlreiche Aktive des „RoHau Karnevalverein“ haben die Donnersberghalle am Samstagabend in einen Zirkus verwandelt. Für Akrobaten, Künstler, Tänzer, Sänger und Büttenredner hieß es: Manege frei. Atemberaubende Sprünge und Hebefiguren, freier Fall am Vertikaltuch, Spitzen gegen Welt-, National- und Lokalpolitik, Gesang über den 1. FC Kaiserslautern und Zwiegespräche knapp über der Gürtellinie: Nicht nur farblich ging es bis kurz nach Mitternacht äußerst bunt zur Sache.