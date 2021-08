Die nächste Auflage von „Kibo liebenswert“ auf dem Römerplatz, initiiert von Pro-Kibo, Stadt Kirchheimbolanden und Kibo Media, startet am Freitag, 27. August, von 8 bis 13 Uhr mit dem Wochenmarkt und „Gutem aus der Region“ mit Sitzgelegenheit und Musik. Abends ab 20 Uhr sorgt die Gruppe „Seven“ mit ihrer Show „Rock the Night“ für ausgelassene Stimmung. Am Samstag, 28. August, 20 Uhr, steht Ramon Chormann auf der Bühne. Karten für die beiden Abendveranstaltungen gibt es im Vorverkauf beim Online-Portal Reservix, bei Enders sowie beim Modehaus Heck. Einlass ist an beiden Abenden um 18 Uhr, für Essen und Getränke ist bestens gesorgt.