Die SG Rockenhausen/Dörnbach ist mit einem 3:1-Sieg bei der TSG Wolfstein-Roßbach in die Bezirksliga-Runde gestartet. Das Team von Timothy Hanauer will nun den Schwung mit ins Heimdebüt gegen den FC Rodalben (Samstag, 16 Uhr) nehmen.

Stammspieler Florian Hoffmann steht nicht zur Verfügung. „Bei uns beginnt an diesem Wochenende die Urlaubszeit. Flo Hoffmann ist der erste Spieler, der geht“, sagt Coach Hanauer, der sonst alle Leistungsträger zur Verfügung hat. Erfreuliche Nachricht: Enes Ülkü ist ins Training zurückgekehrt und steht am Samstag im Kader der SG. „Für 90 Minuten und wohl auch für eine Halbzeit wird es noch nicht reichen. Aber für die Schlussviertelstunde ist Enes sicherlich wieder eine Option“, sagt Hanauer über den Angreifer.

Der Gegner FC Rodalben ist für die SG ein unbeschriebenes Blatt. „Ich kenne da keinen – keinen Spieler, keinen Offiziellen, Rodalben ist für uns alle eine Wundertüte“, sagt der SG-Trainer. Der FC ist nicht gut in die Liga gestartet. Rodalben verlor das Auftaktspiel zu Hause gegen die TSG Trippstadt mit 2:6. „Wir wollen an das Spiel in Wolfstein anknüpfen und den Sieg dort vergolden“, sagt Hanauer.