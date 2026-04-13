Frühjahrszeit ist Pflanzenzeit: Rockenhausen hat am Sonntag zur jährlichen Pflanzentauschbörse in den Schlosspark eingeladen. In der fünften Auflage der Veranstaltung waren insgesamt weniger Standbetreiber als in der Vergangenheit am Start. An den Pflanzentischen wurde dennoch fleißig getauscht, gekauft und gefachsimpelt.

Favoriten seien viele Pflanzen von der „Roten Liste“ gewesen, bestätigte Nicole Kuttler aus Neu-Bamberg zufrieden. Die Pflanzenfreundin machte sich mit ihren mitgebrachten Schätzen besonders für die Bestäuber im Garten stark. An ihrem Tisch durfte sie sich über zahlreiche Interessenten freuen.

Auch „Pflanzen-Doc“ Andreas Raschke wurde mit seinen Tipps und Ratschlägen erneut zur Anlaufstelle für Hobbygärtner. Ebenfalls wieder dabei war das Evangelische Diakoniewerk ZOAR mit einem breiten Angebot an Nistkästen und Insektenhotels.