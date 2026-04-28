Rockenhausen verbindet am ersten Maiwochenende Gesundheitsmesse und Maikerwe. Die Donnersberghalle öffnet am Sonntag von 9.45 bis 17.30 Uhr.

„Gesundheit greifbar nah“: Unter diesem Motto veranstaltet die Stadt Rockenhausen am Sonntag, 3. Mai, die Gesundheitstage 2026. Mehr als 70 Aussteller haben ihre Teilnahme zugesagt. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre in der Donnersberghalle statt.

Gesundheit, Pflege, Prävention, Sport und Ernährung

Geboten werden Informationen, Beratung und Angebote rund um Gesundheit, Pflege, Prävention sowie Sport und Ernährung. Neben den Infoständen zahlreicher Anbieter und Dienstleister steht der Austausch zu gesundheitsrelevanten Themen im Mittelpunkt.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz, Show und Mitmachaktionen sorgt für Unterhaltung. Zum Rahmenprogramm gehört unter anderem eine Hallenrallye für Familien mit Kindern; als Preis winkt eine Alpakawanderung für die ganze Familie. Wie in den Vorjahren wird zudem der schönste Messestand prämiert. Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Gödtel. Kulinarisch sieht sich die „Leistungsschau der Gesundheit“ dem Zeitgeist verpflichtet: Erstmals gibt es neben vegetarischen und veganen Spezialitäten auch glutenfreien Kuchen.

Maikerwe beginnt am Tag der Arbeit

Zudem steigt in der Stadt am Wochenende die traditionelle Maikerwe. Fassbieranstich ist am Freitag, 1. Mai, um 14 Uhr. Fahrgeschäfte, Spielstände und Buden sind von Freitag, 1. Mai, bis Montag, 4. Mai, täglich geöffnet. Der Krammarkt in der Brühlgasse findet nur am Sonntag statt und öffnet um 11 Uhr.

Die Gesundheitsmesse ist am Sonntag von 9.45 bis 17.30 Uhr geöffnet. Ausgeschilderte Parkplätze gibt es rund um die Halle, an Freibad und Stadion, auf dem Rognacplatz, beim Rathaus und am Bahnhof. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.facebook.com/GesundheitsmesseRok.